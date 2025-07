Ljubljanski kriminalisti so zaključili preiskavo, ki so jo začeli po najdi trupla dojenčka novembra na območju ljubljanske Šiške. Z zbiranjem obvestil in forenzičnimi dokazi so uspeli identificirati mamo novorojenčka. Gre za 39-letno državljanko Hrvaške, ki je osumljena kaznivega dejanja skrunitve trupla, so sporočili s PU Ljubljana. Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, je po najdb ...