Piše: C. R. Zelo nevarno početje so policisti PU Koper zabeležili to sredo in sicer v bližini Sežane na plezališču Skedn. Malo po dvanajsti uri se je tam pojavil 69-domačin, ki je meni nič tebi nič začel s kotno brusilko rezati plezalna varovala, pri tem pa je tudi grozil plezalcem, češ da je plezanje tod strogo prepovedano. Možje v modrem so se nemudoma odzvali in razgrajaču napisali plačilni n ...