Petrol GO: aplikacija, ki spreminja vsakdan na poti SiOL.net Aplikacija Petrol GO je tehnološka rešitev, ki uporabnikom omogoča povsem samostojne nakupe na Petrolovih bencinskih servisih brez obiska blagajne, mobilno plačevanje goriva, kave, pranja avtomobila in uporabo sistema zvestobe – vse v eni aplikaciji. Njeno uporabnost so prepoznali tudi na konferenci DIGGIT, kjer so ji podelili veliko nagrado za digitalno inovacijo.

