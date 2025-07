Ognjeni zublji zajeli jahto, ki so jo oddajali za 80.000 evrov na teden Dnevnik Zaradi bojazni, da bi jahta lahko potonila in povzročila ekološko katastrofo, so pristaniške oblasti okoli gorečega plovila namestile posebne pregrade za zadrževanje morebitnega onesnaženja.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Primož Roglič