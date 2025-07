Pustiti beg je bila želja! Kot tudi prepustiti majico ... 24ur.com Kolesarska elita, zbrana na 112. Dirki po Franciji, odšteva etape do prvega prostega dneva na francoski pentlji. V POPkastu sta o sekundi razlike v generalni razvrstitvi med rumeno majico Mathieujem van der Poelom in Tadejem Pogačarjem spregovorila Žak Eržen, član Bahrain Victoriousa, ki je v letošnji sezoni debitiral na ravni svetovne serije, in nekdanji kolesar ter šp. direktor razvojne ekipe U...