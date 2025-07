Žena vplivnega direktorja do smrti povozila 24-letno varuško in sploh ni opazila, da je koga zadela Maribor24.si Po navedbah očividcev naj voznica sploh ne bi opazila, da je koga zadela, in je peljala naprej. Mimoidoči so začeli kričati in tolči po njenem avtomobilu.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Janez Janša