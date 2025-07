Objavljen javni poziv – nadgradnja aplikativnih projektov ARIS Vlada RS Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je objavila javni poziv Nadgradnja aplikativnih projektov ARIS (JP NAP). Namenjen je povezovanje raziskovalnih organizacij in gospodarstva ter nadaljnji krepitvi raziskovalnega potenciala inštitucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov. Za javni poziv je na voljo 2,8 milijona evrov.

