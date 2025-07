V Vismi zadovoljni, da so zmedli Tadeja Pogačarja: To je dobro! Sportal Po tem, ko se je Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) včeraj javno čudil in spraševal o smiselnosti agresivne taktike Vingegaardovega moštva Visma | Lease a Bike v zaključku šeste etape, so mu danes iz nizozemskega tabora odgovorili. "To počnemo z razlogom in bomo počeli še naprej," Slovencu sporoča danski as Jonas Vingegaard, športnega direktorja Visme Girescho Niermanna pa veseli, da svetovni prvak ne razume njihovih načrtov.

Omenjeni Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Janez Janša