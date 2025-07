Legendarna torbica na dražbi dosegla rekordno vrtoglavo vsoto 24ur.com Originalno Hermes Birkin torbico, ki je bila nekoč last britanske igralke in pevke Jane Birkin, so ta teden na dražbi v Parizu prodali za 8,6 milijona evrov, kar je največ doslej za kakšno torbico, ki je bila kadarkoli prodana na dražbi. Hkrati je originalna Birkin torbica postala drugi najdražji modni kos, ki je bil kdaj koli prodan na dražbi.

