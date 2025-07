Neformalno zasedanje EU ministrov za okolje in podnebje Vlada RS Aalborg, Danska, 10.-11. julij 2025 - Državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Uroš Vajgl, se je v Aalborgu na Danskem udeležil neformalnega zasedanja EU ministrov za okolje in podnebje, ki ga je organiziralo dansko predsedstvo Svetu EU.

