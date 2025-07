Infrastrukturno ministrstvo in AVP si prizadevata za uvedbo obveznega zavarovanja za e-skiroje RTV Slovenija V prvem polletju je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 115 voznikov e-skirojev, skoraj 60 odstotkov so jih povzročili vozniki sami. Glavni vzroki so neprilagojena hitrost, neupoštevanje prednosti ter vožnja po napačni strani ceste, je dejal Andrej Rajh.

Sorodno



Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Janez Janša