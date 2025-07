Ljutomerčani in Martjančani po začetku priprav izvedeli tudi za prve nasprotnike Vestnik Članski ekipi NK Avto Rajh Ljutomer in Čarda Martjanci sta ta teden začeli s pripravami za novo sezono, obenem pa po žrebu izvedeli za svoj razpored in nasprotnike v 3. SNL vzhod.

Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Tadej Valjavec

Jani Brajkovič