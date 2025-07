Kako izboljšati komunikacijo med Slovenijo in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in kako še dodatno podpreti slovenske kmete v Italiji? To sta bili glavni odprti vprašanji, ki sta prišli v ospredje na včerajšnjem srečanju z ministrico RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić. Ministrica je na povabilo Kmečke zveze (KZ) namreč prvič obiskala slovensko narodno skupnost v Benečiji in n ...