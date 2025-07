Slovenska levica je svoj pravi obraz pokazala šele tedaj, ko je Evropski parlament glasoval o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji. Vsi slovenski evropski poslanci, ki se imajo za socialiste in liberalce, so nasprotovali resoluciji in celo pritlehno branili komunistične zločine, ki naj bi se dogajali na individualni ravni, ne pa na ravni partije. V ...