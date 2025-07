Zagorelo na strmem in nedostopnem terenu nad Žerjavom Lokalec.si Pozno popoldne je nad Žerjavom v Občini Črna na Koroškem zagorelo. Pri gašenju gozdnega požara na zelo strmem in nedostopnem terenu gasilcem pomagajo air tractorji iz zraka. Kot je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Črna na Koroškem Rok Šušel, so letala trenutno območje preletela že trikrat in prav tolikokrat odvrgla vodo. Bodo pa potrebni še najmanj trije odmeti, da bo požar povsem pogašen. Air tractorji vodo zajemajo v reki Dravi, so na Facebooku zapisali na Koroškem radiu Slovenj Gradec. Foto: PGD Črna na Koroškem

