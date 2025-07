Pogačar se je poklonil Almeidi, ki je vozil z zlomljenim prstom in rebrom Sportal Kolesarji so današnjo 8. etapo Dirke po Franciji preživeli dokaj mirno in brez posebnosti, kar je ustrezalo tudi Tadeju Pogačarju, ki je preživel miren dan v glavnini, na koncu pa osvojil 42. mesto, ki ni vplivalo na razvrstitev v skupnem seštevku. Še vedno vodi s 54 sekundami naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom. Etapo je odpeljal tudi Portugalec Joao Almeida, ki je grdo padel v petek in si ...

Sorodno





























Omenjeni Francija

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Primož Roglič

Bojan Kumer

Luka Dončić