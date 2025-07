Koncerta Vicenteja Amiga in Robbena Forda v produkciji Braneta Rončela in Festivala Ljubljana RTV Slovenija V zavetju Križank bosta zazvenela koncerta v produkciji Braneta Rončela in Festivala Ljubljana. 14. julija bo nastopil svetovno znani flamenkokitarist Vicente Amigo, dva dni pozneje pa kitarist Robben Ford, ki združuje bluz, džez, rok in soul.