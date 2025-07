Dirka razreda moto3 ogrevanje pred vrhuncem v Sachsenringu 24ur.com Pred dirkači svetovnega motociklističnega prvenstva je še zadnji dan dirkaškega konca tedna v Nemčiji. Sobota je pripadla Marcu Marquezu, ki je na kvalifikacijah postavil najboljši čas, popoldne pa prišel še do desete sprinterske zmage. Po vremenskih napovedih sodeč, bodo razmere na dirkališču danes povsem drugačne, padavin naj ne bi bilo in asfalt naj bi vse do dirke razreda motoGP ostal suh. Ka...

