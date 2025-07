Ruske sile naj bi zavzele dve vasi v Donecku, v Ukrajini naj bi bila ubita domnevna agenta FSB-ja RTV Slovenija Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je prevzelo nadzor nad dvema vasema v regiji Doneck, in sicer so po lastnih navedbah zasedli Mikolajivko in Mirne. Po navedbah ukrajinskih oblasti je ruska vojska ponoči znova napadla tudi zahod Ukrajine.

