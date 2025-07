Zaradi megle obtičali na eni izmed najzahtevnejših planinskih poti, reševali so jih s helikopterjem Maribor24.si Štiri nemške pohodnike, stare od 25 do 35 let, ki so se podali na Prisank po zahtevni Hanzovi poti, so v soboto popoldne v dolino pospremili gorski reševalci, tudi s pomočjo helikopterja.

Sorodno





Omenjeni Helikoptersko reševanje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Matej Mohorič

Primož Roglič

Vlado Kreslin