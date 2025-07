Iz zapora pobegnil v torbi izpuščenega sojetnika Lokalec.si V Franciji iščejo zapornika, ki je uspel iz zapora v Lyonu v petek pobegniti v torbi sojetnika, ki so ga po prestani kazni izpustili na prostost. V prepolnem zaporu so šele 24 ur kasneje ugotovili, da ga ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki navaja francoske medije. Po dogodku so uvedli interno preiskavo. Francoski časnik Le Progres, ki se sklicuje na urad javnega tožilca, je danes poročal, ...

