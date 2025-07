Zrušenje nadstreška: sodišče zavrnilo obrambo, preiskava se nadaljuje 24ur.com Višje sodišče v Novem Sadu je zavrnilo zahteve 13 obtoženih in njihovih odvetnikov in zbrano gradivo o lanskem zruženju nadstreška na novosadski železniški postaji vrnilo tožilstvu. To lahko zdaj nadaljuje preiskavo tragedije, ki je zahtevala 16 življenj, poročajo srbski mediji.

