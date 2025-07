Razočarani krajani na nogah: Spora med vlado in Petrolom se ne sme reševati na plečih ljudi Maribor24.si Potem ko so prebivalci Kostela in Črnega Vrha nad Idrijo zaradi zaprtja Petrolovih servisov v obeh krajih že protestirali, so protestni shod danes pripravili še krajani Solčave.

Sorodno























Omenjeni Idrija

Petrol Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Bojan Kumer

Primož Roglič

Vlado Kreslin