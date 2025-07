Poslovil se je mladi glasbenik in tekstopisec Lokalec.si V javnost je prišla žalostna novica – nenadoma je umrl mladi glasbenik in tekstopisec Gregor Rožič. Sporočilo so delili člani ansambla Istrski fantje, s katerimi je sodeloval kot soavtor njihove nagrajene pesmi Na tej zemlji istrski. “Gregor, naj ti bo lahka naša istrska zemlja,” so zapisali. Gregor je bil obetaven ustvarjalec, ki je znal v glasbo ujeti ljubezen do domačih krajev. Njegova smrt j ...

