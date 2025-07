Stali v vrsti za vodo, ko se je zgodila izraelska 'tehnična napaka' 24ur.com Množica ljudi je s praznimi kanistri stala pred cisterno za vodo v Nusejratu in čakala, da pridejo na vrsto za polnjenje. Nato pa je počilo. 10 ljudi, vključno s šestimi otroki, je bilo ubitih v izraelskem zračnem napadu pri centru za razdeljevanje pitne vode, so sporočili predstavniki reševalnih služb. Napako so tokrat priznale tudi izraelske oborožene sile (IDF), ki so dejale, da je šlo za "teh...

