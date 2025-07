Pogačar nasmejal z razkritjem pogovora z Rogličem, Mezgecem in Mohoričem Sportal Medtem ko je deveta etapa Dirke po Franciji 2025 potekala po bolj umirjenem ravninskem terenu, pa čeprav je bila zelo naporna, so si slovenski kolesarji na Touru - Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Mezgec in Matej Mohorič - v glavnini privoščili trenutek sproščenosti in krajši klepet. V rumeno majico vodilnega oblečeni Pogačar je po etapi razkril, kaj je bilo v središču pogovora štirih slovenskih...

