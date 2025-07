Francija in Anglija dopolnili osmerico četrtfinalistk RTV Slovenija Na evropskem prvenstvu nogometašic je končan skupinski del. V skupini D so prvo mesto osvojile Francozinje, ki so bile za konec s 5:2 boljše od Nizozemk, napredujejo pa tudi Angležinje, ki so s 6:1 nadigrale Valižanke.

Sorodno