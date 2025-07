Slovenska smučarska skakalca Jan Bombek in Mark Hafnar sta se dokončno poslovila od smučarskih skokov. Jernej Presečnik, ki se je v zadnjih mesecih boril s poškodbo kolena, pa še ni obupal nad uresničevanjem svojih sanj v tem športu, so o trojici zlate generacije 2020 zapisali pri skijumping.pl. Iz krovne slovenske zveze so nato potrdili novico. Triindvajsetletna skakalca Bombek in Hafnar, člana z ...