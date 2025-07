Z minikamero, skrito v sončnih očalih, je snemal gole otroke na plaži Primorske novice Hrvaška policija je zaradi prikritega snemanja golih otrok na plažah in v bazenih starše v nedeljo pozvala k večji pazljivosti in oblačenju otrok v kopalke. Opozorilo prihaja po tem, ko so na območju Istre minuli teden pridržali 51-letnega Italijana, ki je s skrito kamero snemal gole otroke na plaži.

