Inšpektorji okrepili nadzor, tega nikakor ne smete početi! zurnal24.si Gozdarski in lovski inšpektorji so skupaj s policijo in ljubljanskimi redarji v začetku julija izvedli poostren nadzor voženj v naravnem okolju. Med drugim so ugotovili osem prekrškov voznikov motornih vozil in 12 prekrškov kolesarjev, ki so vozili izven dovoljenih poti. Kot so poudarili, bodo s poostrenimi nadzori nadaljevali vse poletje.

