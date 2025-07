Gisèle Pélicot prejela najvišje francosko odlikovanje 24ur.com Pogumna Francozinja, ki jo je mož desetletje omamljal ter v njuno stanovanje vodil moške, da so jo posiljevali, je pred osrednjim državnim praznikom prejela najvišje civilno odlikovanje v Franciji. Njen primer je potem, ko se je odpovedala pravici do zaprtega sojenja, privedel do reform francoskih zakonov o posilstvu.

