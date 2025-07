Ukrajina – Zelenski naredil drzno menjavo v vrhu vlade Nova24TV V Kijevu se je zgodila pomembna politična sprememba – predsednik Zelenski je razrešil dolgoletnega premierja Denisa Šmihala, ki ga je ocenil kot neučinkovitega in prepočasnega pri izvajanju ključnih reform, in sicer zlasti v vojnem času. Za novo predsednico vlade je nominiral Julijo Sviridenko, dosedanjo podpredsednico vlade in ministrico za gospodarstvo. Ker ima stranka Zelenskega v parlamentu v ...