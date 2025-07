Severina pred veliko množico v Laškem dvignila palestinsko zastavo 24ur.com Severina, ki je znana po svojem glasnem izražanju političnega stališča in zavzemanju za mir in pravico, je na koncertu v Laškem razvila palestinsko zastavo. Pevka je prizor kasneje delila tudi na družbenem omrežju, kjer so njeno dejanje pozdravili številni znani Balkanci ter tudi slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko.

