Uničene počitnice: Slovenec plačal več tisoč evrov, a ostal brez nastanitve SiOL.net Puljska policija preiskuje dva primera goljufije v zvezi z oddajo počitniških hiš na območju Medulina. 33-letni Slovenec je aprila prek spletne strani rezerviral hišo in vnaprej plačal več tisoč evrov. Ko je prispel na lokacijo, pa mu je lastnik hiše povedal, da nepremičnino oddajajo prek druge agencije in da je že zasedena. Poletne počitnice so zanj pokvarjene, s podobno situacijo se sooča tudi 4...

