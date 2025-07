Južno od avtocestnega počivališča Barje ponovno odkrili škodljivega japonskega hrošča RTV Slovenija V začetku julija so v občini Lukovica ponovno odkrili japonskega hrošča, so njegovo ponovno prisotnost potrdili tudi na območju ljubljanske občine. Škodljivega hrošča so odkrili v okolici lanskega najdišča.

