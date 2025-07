Visma pritiskala na Tadeja Pogačarja. In kaj so ugotovili? Sportal V nizozemski ekipi Visma | Lease a Bike se po deseti etapi Dirke po Franciji veselijo zmage Simona Yatesa, z dobro taktiko pa jim je uspelo osamiti tudi slovenskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Emirates - XRG), ki so ga nato poskušali v težave spraviti s številnimi napadi. Na vse je 26-letni svetovni prvak zlahka odgovoril, nekaterih niti ni vzel resno, naposled pa je še sam pretegnil noge in pod manjši pritisk spravil Jonasa Vingegaarda.

Omenjeni Francija

Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Matej Tonin

Primož Roglič

Miha Kordiš