V Laškem se je sinoči zaključil 60. festival Pivo in cvetje Novice.si V Laškem se je sinoči zaključil šestdeseti festival Pivo in cvetje, ki je letos sovpadel z dvestoletnico pivovarstva. V treh dneh se je v mestu zvrstilo šestdeset tisoč obiskovalcev, kar je najvišja številka v zgodovini festivala odkar poteka v dvodnevnem glasbenem formatu. Za soboto denimo vstopnic ni bilo mogoče več dobiti že od četrtka, tiste, ki so jih sprostili v soboto na licu mesta, pa so p ...

Sorodno





Omenjeni Pivo in cvetje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Matej Tonin

Janez Janša

Miha Kordiš