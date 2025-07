Kaj bo Putin storil s Srbijo? To je znano. SiOL.net Ruski predsednik Vladimir Putin zavrača pozive po koncu vojne v Ukrajini, čeprav je predsednik ZDA Donald Trump zaostril politiko do Moskve. Zdi se, da je Putin pripravljen na dolgo politično bitko z ZDA in da je Srbija, država, ki je prijateljska do Moskve, njegova nova tarča, potem ko je prišlo na dan, da je Srbija Ukrajini dobavljala orožje že kar nekaj časa, od začetka vojne.

