Ben Healy zdaj sanja v rumenem: To je čista pravljica Sportal Junak včerajšnje desete etape Dirke po Franciji je 24-letni Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost), ki je bil eden najaktivnejših kolesarjev v ubežni skupini, in čeprav je ostal brez etapne zmage – do te je prišel Anglež Simon Yates (Visma | Lease a Bike) –, je prevzel skupno vodstvo na dirki, saj je v cilj pripeljal na tretjem mestu, štiri minute in 51 sekund pred Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates - XRG).

