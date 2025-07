Belgija Egiptu vrnila 2000 let star sarkofag, zasežen pred desetletjem RTV Slovenija Belgija je minuli konec tedna Egiptu izročila približno 2000 let star sarkofag, desetletje po tem, ko ga je policija zasegla v Bruslju. Sarkofag so skupaj s starodavno leseno brado izročili egiptovskemu veleposlaniku na slovesnosti v Bruslju.

Sorodno



Omenjeni Egipt Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič