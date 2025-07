Osem zlatih maturantov tudi na Škofijski gimnaziji Vipava Primorske novice Na dan razglasitve rezultatov splošne mature je bilo čutiti vznemirjenje po vsej državi. Mnogi dijaki so ob 7. uri zjutraj že sedeli za računalniki in nestrpno osveževali spletno stran z rezultati. Med tistimi, ki so se lahko razveselili izjemnih dosežkov, je tudi osem dijakov Škofijske gimnazije Vipava, ki so na maturi dosegli več kot 30 točk in tako postali zlati maturanti.

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić