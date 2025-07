Ministrica Čalušić v Bruslju poudarila pomen zagotavljanja stabilnosti in varne preskrbe s hrano RTV Slovenija Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić se je v ponedeljek udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, kjer je bila v ospredju razprava o razmerah v kmetijstvu in beljakovinskih virih.

