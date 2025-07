Vrhovni sodniki razveljavili obsodbo podkupovanja in ponarejanja listin na tehničnih pregledih RTV Slovenija Vrhovni sodniki so pritrdili obrambi in zaradi kršenja pravice do nepristranskosti sojenja razveljavili sodbo zoper kontrolorja tehničnih pregledov Florijana Gašperina, ki ga bremenijo očitki o prejemanju podkupnin in ponarejanju dokumentov.

Sorodno



Omenjeni Dnevnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić