Umrl velikan slovenske televizije, čigar dela so gledali tako otroci kot odrasli Maribor24.si Bil je dolgoletni sodelavec Televizije Slovenija, za katero je režiral kratke filme in celovečerne TV-igre za otroke in odrasle.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Primož Roglič

Luka Dončić