Digitalne inovacije za boljše življenje (julij 2025) Tehnozvezdje Avtor PR Telekom Slovenije je predstavil ključne poletne novosti, med njimi gigabitne hitrosti mobilnih paketov, enotno številko, nove zakupe prenosa podatkov v tujini in akcijo Modri Fon z napravami Samsung. Mobilni paketi Naj so nadgrajeni z gigabitnimi 5G-hitrostmi do 1 Gb/s, premierno je na voljo storitev Ena številka, ki omogoča uporabo ene telefonske številke na več napravah hkrati, prvič pri nas ...

