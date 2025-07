Nova sezona Otoka ljubezni že na VOYO! 24ur.com Poletje je uradno vroče – in to ne zaradi vremena, ampak zaradi nove, že 12. sezone resničnostnega šova Otok ljubezni, v katerem bomo lahko spremljali tudi Borisa Vidovića. Prvi dve epizodi sta že na VOYO, vsak dan pa si boste lahko ogledali še dve novi. S tem tempom bomo kmalu dohiteli Britance, ki aktualno sezono šele predvajajo, in dočakali vstop prvega Slovenca v tako velik šov.

