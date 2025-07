Danes bodo v Bruslju potekale razprave zunanjih ministrov držav članic EU o prihodnjih korakih v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Na mizi so tudi skrajni predlogi, kot so popolna prekinitev sporazuma, političnega dialoga in trgovinske sankcije. Vendar pa je že vnaprej jasno, da za tovrstne ukrepe med članicami ni nikakršne realne podpore. Kljub temu Slovenija pod vodstvom Tanje ...