Rekordne Športne igre mladih 2025: več kot 58.000 otrok, 206 dogodkov in trajnost v ospredju Svet 24 Slovenija je letos znova pokazala, da druženje, šport in mladostna energija ne poznajo meja. Letošnja sezona Plazma športnih iger mladih je z rekordnimi 206 dogodki in več kot 58.000 udeleženimi otroki presegla vsa pričakovanja.

Sorodno