Slovenija na ministrski konferenci o trajnostnem razvoju modrega gospodarstva v Jadranu Vlada RS Ministrica Mateja Čalušić se je udeležila ministrske konference Trajnost, inovacije in sodelovanje v modrem gospodarstvu za Jadransko morje. Dogodek je združil ministre in visoke predstavnike držav jadranske regije z namenom krepitve sodelovanja pri trajnostnem upravljanju morskih virov in razvoju obalnih območij.

