Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta proti Kopru, zastoj vse do Ljubljane Dnevnik Primorska avtocesta je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki sega vse do Ljubljane. Za osebna vozila prometnoinformacijski center priporoča obvoz po regionalni cesti.

